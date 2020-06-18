Об этом сообщает "Чемпионат".
Отмечается, что из всех заражённых игроков температура была только у Байрамяна. Скорее всего, игрок заразился, когда навещал родителей, ранее перенёсших заболевание.
Напомним, клуб подтвердил, что в "Ростове" шесть заражённых коронавирусом. Таким образом команда будет вынуждена уйти на двухнедельный карантин и наверняка пропустит ближайшие матчи РПЛ.
В "Ростове" вспышка коронавируса. Что дальше: "технари", игра "молодежкой", переносы или конец сезона?
Источник: стало известно, кто первым заразился коронавирусом в "Ростове"
По информации СМИ, первым заразившимся в "Ростове" стал хавбек Хорен Байрамян.
Фото: ФК "Ростов"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!