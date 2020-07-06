В чемпионском матче "Зенит" победил "Краснодар" (4:2) и оформил титул по итогам 26-го тура.
Дзюба - об игре с "Краснодаром": самый тяжелый матч в моей карьере, чуть не проблевался
"Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно. По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творить историю. Прекрасная команда, прекрасные люди здесь собраны. Под командой я подразумеваю вообще всех людей.
Говорят, что второй титул всегда тяжелее даётся. Моя цель была после просмотра "Last Dance" стать, как "Чикаго Буллз", трёхкратным. Это было бы круто", - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.
Дзюба - о чемпионстве: это вандерфульно. Это эмейзинг
Фото: ФК "Зенит"
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