Дзюба - о чемпионстве: это вандерфульно. Это эмейзинг

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал о своих впечатлениях от чемпионства.
Фото: ФК "Зенит"
В чемпионском матче "Зенит" победил "Краснодар" (4:2) и оформил титул по итогам 26-го тура.

Дзюба - об игре с "Краснодаром": самый тяжелый матч в моей карьере, чуть не проблевался

"Это вандерфульно. Это эмейзинг. Это восхитительно. Это шикарно. Это прямо волшебно. По-моему, ещё никогда так рано не было чемпиона в России. Войти в историю всегда приятно. Творить историю. Прекрасная команда, прекрасные люди здесь собраны. Под командой я подразумеваю вообще всех людей.

Говорят, что второй титул всегда тяжелее даётся. Моя цель была после просмотра "Last Dance" стать, как "Чикаго Буллз", трёхкратным. Это было бы круто", - сказал Дзюба в интервью пресс-службе клуба.


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Теги: Дзюба Зенит
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