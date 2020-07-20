- Была борьба между Соболевым и Жирковым. Соболев тянул и толкал Жиркова, затем он начал отвечать. Что касается эпизода с Айртоном [и Осорио], то это нормальная ситуация - борьба, в ней не было нарушения.
Ещё один эпизод - Соболев и Барриос. Можно ясно увидеть, что Соболев упал, потому что поскользнулся. И споткнулся о землю. Он не выражал проблем, по реакции было видно, что он упал не из-за контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается, - приводит слова Кашшаи журналист Сергей Егоров в телеграм-канале.
Кашшаи - о моменте с фолом Оздоева: это неосторожная игра, правильное решение - не показывать красную карточку
Кашшаи: Соболев упал, потому что поскользнулся. Падение Айртона в штрафной - нормальная борьба
Глава судейского департамента РФС Виктор Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды полуфинала Кубка России "Зенит" - "Спартак" (2:1).
Фото: Getty Images
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