- О матче:
Немножко скучноватая встреча, хотя последние 5 минут, наверное, компенсировали всю предыдущую возню. "Химки", конечно, по уровню уступают "Зениту", но питерцы выглядели ни шатко ни валко, поскольку то ли устали, то ли были слишком уверены в победе. В первом тайме и туда, и туда мяч мог залететь, было больше позиционных атак "Зенита", но не более, игра шла скучно. Во втором тайме вроде чемпион России взялся за дело, но никак не мог забить.
Встреча шла к концовке, но, пенальти, как обычно, помог. Хотя, 11-метровый больше был, чем не был, наверное. С разных ракурсов казалось по-разному: где-то вроде как 100%, а на других повторах кажется, что Малком сам цеплял ногу соперника, нежели тот его сбивал. "Зениту" такие ставили в этом сезоне, ничего удивительного. Нужно пересматривать, но, скажем так, основания для пенальти были.
- О перспективах "Химок" в РПЛ:
В последние 5 минут минувшей игры они показали, какие могут быть злые и целеустремлённые. Финал мог бы сейчас продолжаться, не попади химчане на последних секундах в штангу. Борьба до последнего делает им честь, молодцы, отличная команда! До недавнего времени были сомнения в их участии в РПЛ, но по составу и игровым качествам, думаю, "Химки" вполне себя могут качественно показать в высшем дивизионе.
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Червиченко: "Зениту" такие пенальти ставили в этом сезоне, ничего удивительного
Бывший президент "Химок" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал финал Кубка России, в котором подмосковная команда уступила "Зениту" (0:1).
Фото: sportbox
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