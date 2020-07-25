Червиченко: думаю, "Спартак" будет показывать зубы в следующем сезоне

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info высказался о гегемонии "Зенита" в Российском чемпионате.
Фото: Матч ТВ
Не думаю, что и в следующем сезоне будет гегемония. Питерцам будут противостоять, причём, наверное, не одна команда. Взять тот же "Краснодар": каждый сезон они начинают очень здорово, идут на первых местах, но затем взрываются как мыльный пузырь.

Из года в год одно и то же. Думаю, с этим вопросом нужно определяться Галицкому, учитывая хороший и сыгранный состав команды. Вспоминая концовку ушедшего сезона в РПЛ в исполнении "быков"... не знаю, почему этой команде всё время в концовке не хватает.

Неплохая команда потихонечку формируется у ЦСКА. Видимо, финансовые проблемы сейчас позади, поэтому они укрепят состав и точно составят "Зениту" конкуренцию. Про "Локомотив" пока затрудняюсь сказать, поскольку на финише сезона команда докатывала на багаже Сёмина, а навыки Николича мы увидим лишь в ходе предстоящего сезона.

Думаю, "Спартак" будет показывать зубы в следующем сезоне. Если правильно укрепятся, ну и если Тедеско погасит немного свой темперамент на бровке, думаю, у них всё будет неплохо, и они будут с "Зенитом" в жёсткой конфронтации.

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Теги: Червиченко Зенит Краснодар ЦСКА Спартак Локомотив
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