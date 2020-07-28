Иванов работал в "Химках" с февраля 2018 года. До прихода в подмосковный клуб он занимал должность директора училища олимпийского резерва номер 5 в городе Егорьевск Московской области.
22 июля стало известно, что "Химки" окончательно решили принять участие в РПЛ следующего сезона. Подопечные Сергея Юрана заняли второе место в завершившемся досрочно сезоне ФНЛ и заработали право на повышение в классе.
Однако клуб долгое время не мог определиться с участием в Премьер-лиге. Назывались различные варианты, среди которых даже фигурировал вылет в ПФЛ. В итоге все разрешилось в пользу команды. Наряду с "Ротором" подмосковная команда сыграет в РПЛ.
В первом туре нового сезона "Химки" примут ЦСКА.
СМИ: "Химки" приняли решение расстаться с гендиректором Ивановым
Генеральный директор "Химок" Василий Иванов покинет клуб, об этом может быть объявлено 29 июля.
Фото: ФК "Химки"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!