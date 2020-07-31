"Указание пришло от Газизова". Юран подтвердил, что покинет "Химки"
"Смешно. Комментировать не хочется. Давно с Юраном не виделся. Завтра Гвардиолу уволят из "Сити" и что? Скажут, что Газизов через Зинченко уволил? Даже нечего говорить тут", — цитирует Газизова "Чемпионат".
Ранее из "Химок" был уволен генеральный директор Василий Иванов, который, как и Юран, выступал за выход команды в Премьер-Лигу. Его 29 июля сменил Юрий Зайцев, который объяснил отставку тренера тем, что тот потребовал большого увеличения зарплаты.
После полуфинала Кубка России Юран заявил, что место "Химок" в Российской Премьер-Лиге продано, а деньги за эту продажу уже лежат на депозите. В итоге "Химки" все же вышли в РПЛ.
Министр спорта Московской области Роман Терюшков, комментируя отставку гендиректора, отметил, что к Юрану нет вопросов, и он продолжит работу в команде.
Под руководством Юрана "Химки" обеспечили себе второе место в ФНЛ и вышли в финал Кубка России.
Газизов ответил на обвинения Юрана в увольнении из "Химок"
Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов насмешкой отреагировал на слова Сергея Юрана о том, что это по его указанию главного тренера "Химок" уволили из команды.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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