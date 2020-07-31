"Указание пришло от Газизова". Юран подтвердил, что покинет "Химки"

Главный тренер "Химок" Сергей Юран подтвердил новость о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Химки"
По словам Юрана, сегодня его к себе на встречу пригласил новый генеральный директор клуба Юрий Зайцев

"Спросил: "На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?" Я ему ответил, читайте контракт. Он у меня действует еще почти три года. 2,9 года.

Чем мотивировал? Да ничем. Это указание пришло от "Спартака". Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите", - цитирует Юрана СЭ.

Тренер ответил на вопрос о том, встречался ли он с министром спорта Московской области Романом Терюшковым.

"Да. Он мне сказал, что моя кандидатура не согласована со "Спартаком", - сказал Юран.

Напомним, специалист вывел подмосковный клуб в финал Кубка России минувшего сезона. Также клуб гарантировал себе место в Премьер-лиге, так как занял второе место по итогам первенства ФНЛ 2019/20.

Недавно в "Химках" произошли перемены в руководящем составе. 29 июля вместо Василия Иванова генеральным директором клуба был назначен Александр Зайцев. 30 июля клуб сообщил, что новым спортивным директором стал Сергей Егоров. Однако потом в СМИ появилась информация, что в тот же день он был уволен.

СМИ сообщают, что Дмитрий Гунько, ранее работавший исключительно в системе "Спартака" - основной претендент на замену Юрану. С большой долей вероятности уже завтра все может быть решено в его пользу. Второй кандидат - Роман Пилипчук.

Новый генеральный директор "Химок" Александр Зайцев в качестве причины расставания с Юраном назвал его требования о значительном увеличении зарплаты. Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов ответил на обвинения в причастности к увольнению Юрана фразой: "Смешно, даже комментировать не хочется".

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Теги: Юран Химки Газизов Спартак
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