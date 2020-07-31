Юран заявил о намерении позвонить владельцу красно-белых Леониду Федуну и задать вопрос о том, почему "Спартак" назначает тренеров в "Химках".
"Это полный беспредел, я пока не понимаю, что произошло", - заявил тренер.
Юран отметил, что узнал об отставке очень неожиданно, после вечерней тренировки. По словам тренера, по приезде на базу ему позвонил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"Говорит, что мы, типа, не согласовали вашу кандидатуру со "Спартаком", - передает слова Терюшкова Юран.
На вопрос о том, какое отношение к ситуации имеет "Спартак", Юран ответил следующее:
"Я вот и хочу потом набрать Леониду Федуну и задать тот же вопрос", - цитирует специалиста "Советский Спорт".
Затем, по словам тренера, его вызвал к себе в офис гендиректор клуба Александр Зайцев.
"Он сразу спросил: "Как будем расторгать контракт?" Я ответил: "Там все написано, все условия, согласно которым мой контракт может быть расторгнут". И поехал домой", - рассказал Юран.
Он также анонсировал специальную пресс-конференцию, на которой пообещал рассказать "еще больше".
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что не говорил Юрану о его увольнении по причине мнения руководства "Спартака".
Гендиректор Александр Зайцев объяснил расставание с тренером финансовыми причинами: якобы тот попросил существенного увеличения зарплаты после выхода в Премьер-Лигу и финал Кубка России.
Юран об увольнении из "Химок": беспредел, хочу набрать Федуну
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал об обстоятельствах своего увольнения из клуба. По его словам, причиной является позиция "Спартака" по его кандидатуре.
Фото: "СЭ"
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