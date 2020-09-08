Кокорин - о тюремном сроке Ефремова: надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал судебный вердикт в отношении актера и болельщика красно-белых Михаила Ефремова, который получил 8 лет тюрьмы.
Фото: РИА Новости
- В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжёлый путь, - цитирует Кокорина телерадиокомпания "Звезда".

Напомним, что 8 июня 59-летний актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил легковой автофургон, за рулем которого находился 57-летний Захаров. Следующим утром Захаров умер.

Семья погибшего Захарова удовлетворена приговором и не будет обжаловать приговор Ефремову. Артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова.

Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.

Напомним, что накануне вынесения приговора Ефремов признал свою вину.

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Теги: Кокорин Ефремов Спартак
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