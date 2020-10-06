Газизов: беспокойств нет, "Спартак" не продавал билетов больше положенной квоты

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий о возможном превышении допустимой регламентом посещаемости на матче "Спартак" - "Зенит".
Фото: "Чемпионат"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможном превышении допустимой численности болельщиков во время встречи красно-белых с "Зенитом".

Газизов сообщил, что "Спартак" не продавал билетов больше положенной квоты, а те, у кого возникли вопросы по посещаемости, просто давно не смотрели футбол с полными трибунами.

- Почему посещаемость вызвала интерес у властей? Давно не видели футбольные матчи. У меня беспокойств нет по этому поводу, - передает слова Шамиля Газизова РИА Новости.

Ранее появилась информация, что РФС может оштрафовать "Спартак" за возможное нарушение допустимого регламентом количества зрителей в матче с "Зенитом".

Встреча красно-белых и сине-бело-голубых завершилась вничью - 1:1. Хавбек гостей Александр Ерохин забил первый мяч на 65 минуте, замкнув скидку Дзюбы вдоль ворот. На 86 минуте Эсекиель Понсе сравнял счет ударом от линии штрафной после передачи Крала. После 10 туров оба клуба с 21 очком лидируют в чемпионате, "Зенит" находится выше по дополнительным показателям.

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Теги: Спартак Газизов
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