Основное время матча завершилось ничьей 1:1. На 18-й минуте хозяев вперед вывел Юсупов, но вскоре Дуганджич восстановил равновесие в счёте. После этого командам забить так и не удалось.
В серии пенальти точнее оказался "Сочи". Гости точно пробили четыре удара, а хозяева смазали уже первые два. В итоге "Сочи" занял первое место в группе и вышел в плей-офф. "Оренбург" занял второе место, а последней в группе стала "Звезда" из Перми.
Кубок России
Групповой этап
Оренбург - Сочи - 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Юсупов, 20, Дуганджич, 31 (пен.)
Оренбург: Гошев, Шакиров, Гойкович, Хорошков (Нестеров, 89), Скворцов (Бидловский, 60), Палиенко (Ерёменко, 79), Болотов (Козлов, 60), Воробьёв, Лопарёв (Миронов, 46), Юсупов, Прудников
Сочи: Заболотный, Маргасов, Заика (Терехов, 76), Новосельцев, Набиуллин, Миладинович, Цаллагов (Юсупов, 63), Пруцев, Бахтияров (Калугин, 77), Руденко (Немченко, 62), Дуганджич (Заболотный, 72)
Предупреждения: Скворцов, 30, Новосельцев, 41, Гойкович, 43, Болотов, 46, Руденко, 55, Новосельцев, 69, Маргасов, 79, Хорошков, 85
Удаления: Новосельцев, 69
"Сочи" победил "Оренбург" по пенальти и вышел в плей-офф Кубка России
В Оренбурге завершился матч группового этапа Кубка России, "Оренбург" в серии пенальти уступил "Сочи".
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!