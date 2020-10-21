"Сочи" победил "Оренбург" по пенальти и вышел в плей-офф Кубка России

В Оренбурге завершился матч группового этапа Кубка России, "Оренбург" в серии пенальти уступил "Сочи".



Основное время матча завершилось ничьей 1:1. На 18-й минуте хозяев вперед вывел Юсупов, но вскоре Дуганджич восстановил равновесие в счёте. После этого командам забить так и не удалось.



В серии пенальти точнее оказался "Сочи". Гости точно пробили четыре удара, а хозяева смазали уже первые два. В итоге "Сочи" занял первое место в группе и вышел в плей-офф. "Оренбург" занял второе место, а последней в группе стала "Звезда" из Перми.



Кубок России



Групповой этап



Оренбург - Сочи - 1:1 (пен. 2:4)



Голы: Юсупов, 20, Дуганджич, 31 (пен.)



Оренбург: Гошев, Шакиров, Гойкович, Хорошков (Нестеров, 89), Скворцов (Бидловский, 60), Палиенко (Ерёменко, 79), Болотов (Козлов, 60), Воробьёв, Лопарёв (Миронов, 46), Юсупов, Прудников



Сочи: Заболотный, Маргасов, Заика (Терехов, 76), Новосельцев, Набиуллин, Миладинович, Цаллагов (Юсупов, 63), Пруцев, Бахтияров (Калугин, 77), Руденко (Немченко, 62), Дуганджич (Заболотный, 72)



Предупреждения: Скворцов, 30, Новосельцев, 41, Гойкович, 43, Болотов, 46, Руденко, 55, Новосельцев, 69, Маргасов, 79, Хорошков, 85



Удаления: Новосельцев, 69