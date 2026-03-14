"Спартак" повторил антирекорд сезона в матче с "Зенитом"

"Спартак" во второй раз в текущем сезоне РПЛ не сумел нанести ни одного удара в створ ворот.
Фото: ФК "Спартак"
Это произошло в матче 21-го тура против "Зенита", который завершился победой петербургской команды со счетом 2:0.

Впервые в нынешнем чемпионате подобное случилось во встрече с "Балтикой" в первом круге. Об этом пишет Opta Sports.

Примечательно, что до этого сезона последний матч без ударов в створ в рамках РПЛ у красно-белых был еще в 2016 году - тогда команда не смогла попасть в створ ворот в игре против "Ростова".

После 21 тура "Спартак" имеет в активе 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

