- Скорее всего, и дальше будет бойкот, потому что руководитель нашего региона на связь не выходит. Ситуация не меняется, - передает слова Худякова "Коммерсантъ".
Напомним, что часть игроков основного состава "Тамбова" бойкотировала матч с московским "Спартаком", проведя игру на скамейке запасных. Также ранее стало известно, что районная прокуратура возбудила против "Тамбова" административное дело за невыплату зарплаты в сентябре и октябре 2020 года в размере около 118 миллионов рублей.
Спортдиректор "Тамбова" Худяков: скорее всего, бойкот будет и дальше. Глава региона на связь не выходит
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил о ситуации в команде с бойкотом матчей со стороны игроков.
Фото: РИА Новости
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