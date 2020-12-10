Спортдиректор "Тамбова" Худяков: скорее всего, бойкот будет и дальше. Глава региона на связь не выходит

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил о ситуации в команде с бойкотом матчей со стороны игроков.

Фото: РИА Новости