Экс-игрок "Спартака" и полузащитник "Аякса" Квинси Промес может вернуться в состав красно-белых, сообщают СМИ.
28-летний нидерландский хавбек не слишком доволен своим нынешним положением в амстердамском клубе, при этом цена на него может существенно снизиться из-за криминальной истории, в которую оказался замешан Квинси - его подозревают в нападении на человека с применением оружия. Леониду Федуну идея покупки Промеса представляется удачным вложением капитала.
За "Спартак" Квинси Промес выступал в период с августа 2014 по август 2018 года.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Источник: "Спартак" рассматривает вариант возвращения Промеса
Полузащитник "Аякса" Квинси Промес может вернуться в московский "Спартак".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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