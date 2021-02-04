Перед началом Конференции Российского футбольного союза почетный президент организации Вячеслав Колосков ответил на вопрос журналиста о том, кто даст деньги находящемуся в финансовом кризисе "Тамбову", предназначенный спортивному директору "волков" Павлу Худякову.
- Да сейчас соберем, - передает слова Колоскова "РБ-Спорт".
Ранее стало известно, что общая сумма кредиторской задолженности "Тамбова" составляет 544,1 млн рублей. Клуб находится под угрозой снятия с чемпионата России и занимает последнее, 16 место в турнирной таблице с 13 очками после 19 туров, отставание от зоны стыковых матчей составляет 1 очко.
Колосков: кто даст деньги на "Тамбов"? Да сейчас соберем
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков перед началом Конференции Российского футбольного союза ответил на вопрос журналиста о финансировании "Тамбова".
Фото: РФС
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