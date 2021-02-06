- Мяч на стороне "Аякса" - пока все, что я могу сказать. Предложение сделали, "Аякс" должен принять решение. У них несколько проблем возникло. Вопрос по тренеру? Не комментирую, - передает слова Федуна ютуб-канал "Спорт-Экспресса".
Ранее управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал, что пауза в переговорах по Промесу возникла из-за разногласий сторон по распределению рисков, связанных с будущим решением суда по уголовной истории, в которой оказался замешан 29-летний атакующий полузащитник.
Федун прокомментировал ситуацию с трансфером в "Спартак" Промеса
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о текущем состоянии сделки по переходу полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
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