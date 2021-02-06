В "Спартаке" прокомментировали данные о завершении сделки по Промесу

В "Спартаке" отреагировали на информацию о завершении сделки по переходу полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: imago-images / Global Look Press
Ранее СМИ сообщили, что Промес подписал контракт со "Спартаком".

Как заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", сделка по игроку еще не оформлена. Переговоры могут продолжаться вплоть до конца трансферного окна.

"Ситуация по Промесу пока остается неизменной. Прогнозов никаких нет. Мы неоднократно говорили, что всё зависит от "Аякса", мы не можем предугадать их позицию. Переговоры могут идти вплоть до конца трансферного окна (до 25 февраля)", - сказал Фетисов.

Напомним, что Промес играл за "Спартак" в период с 2014 по 2018 год. Он провел за москвичей 135 матчей и забил 66 голов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Квинси принял участие в 19 матчах и забил шесть голов.

Источник: Р-Спорт

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Теги: Спартак Промес Аякс
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