По информации источника, в сферу интересов "быков" входят 32-летний Фабио Коэнтрау из "Рио Аве", который ранее выступал за мадридский "Реал" и его ровесник Нил Тейлор из "Астон Виллы". Помимо них в списке есть ещё несколько футболистов.
Напомним, что 18 февраля "Краснодару" предстоит принимать на своем поле загребское "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Выступление в чемпионате России "быки" возобновят 21 февраля матчем с "Сочи".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Краснодар" рассматривает бывшего защитника "Реала" на замену Рамиресу
Стало известно, кто может заменить в "Краснодаре" защитника Кристиана Рамиреса, выбывшего на длительный срок из-за травмы колена.
Фото: ФК "Реал"
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