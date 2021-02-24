ЦСКА досрочно прекратит аренду выступающего за "Урал" голкипера Ильи Помазуна, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-синие срочно вернут в команду 24-летнего Помазуна для замены Игоря Акинфеева, сдавшего положительный тест на COVID-19. Сообщается, есть подозрение на коронавирус и у запасного голкипера Владислава Торопа, отсутствовавшего в заявке "армейцев" на кубковый матч со "СКА-Хабаровском" (2:0).
27 февраля в матче 20 тура Российской премьер-лиги ЦСКА встретится в гостях с "Локомотивом". После 19 сыгранных туров красно-синие идут на второй позиции с 37 очками и 4-очковым отставанием от "Зенита".
Источник: Metaratings
Источник: ЦСКА вернет из "Урала" Помазуна для срочной замены Акинфеева
По данным СМИ, ЦСКА досрочно прервет аренду в "Урал" голкипера Ильи Помазуна с целью оперативной замены Игоря Акинфеева, сдавшего положительный тест на коронавирус.
Фото: ФК "Урал"
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