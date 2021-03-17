"Как я отношусь к внедрению Fan ID? Это решение исполкома и я обязан его исполнять", - сказал Федун.
Напомним, ранее пресс-служба Российской Премьер-лиги объявила о запуске в тестовом режиме системы добровольной идентификации болельщиков. Она начнет работать с 24-го тура и будет действовать в таком режиме до конца текущего сезона.
Отмечается, что система добровольной идентификации даст болельщикам приоритетный проход на стадионы через специальные входы, скидки на билеты и покупку атрибутики клубов, уведомления о начале продаж билетов, удобное использование электронных билетов в мобильном приложении.
"Спартак" в 23-м туре РПЛ сыграет домашний матч с "Уралом". Игра пройдет 18 марта и начнется в 19:00 мск. "Красно-белые" идут на 2-м месте, имея в активе 41 очко.
Источник: Sport24
Федун прокомментировал информацию о запуске системы добровольной идентификации болельщиков
Владелец "Спартака" Леонид Федун отреагировал на решение РПЛ внедрить систему Fan ID на российских стадионах.
Фото: ФК "Спартак"
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