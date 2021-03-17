Источник: ЦСКА не намерен увольнять Гончаренко

Руководство ЦСКА не намерено увольнять Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.
Фото: ЦСКА
По данным источника, руководство московского клуба собирается оставить Гончаренко в должности главного тренера до конца срока действия контракта. Соглашение со специалистом истекает следующим летом. В случае выхода ЦСКА в Лигу чемпионов контракт могут продлить.

Гончаренко является наставником "армейцев" с декабря 2016 года. Под его руководством команда дважды заняла второе место в РПЛ и завоевала Суперкубок России.

На данный момент ЦСКА пребывает на третьем месте в таблице чемпионата России. В активе москвичей 40 очков, отставание от лидирующего "Зенита" составляет восемь баллов. Отметим, что накануне ЦСКА уступил "Зениту" в матче 23-го тура РПЛ (2:3).

Источник: Sport24

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Теги: ЦСКА Гончаренко
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