Сербский профессор из "Динамо": наша новая система воспитания молодых игроков точно изменит российский футбол

Сербский профессор Андрея Милутинович, зимой ставший куратором научно-спортивного направления в "Динамо", высказался о новой системе работы с молодыми игроками московского клуба.
Фото: "Динамо"
Милутинович заявил, что новая система работы с молодыми игроками, которую намерены применить в "Динамо", изменит российский футбол. Также он рассказал, через сколько лет данная система принесет результат.

"Мы будем воспитывать молодых игроков по новой системе, и она точно изменит российский футбол. Через сколько лет она даст результат? Любому серьезному проекту, как в футболе, так и в бизнесе, нужно три года, чтобы все заработало. Захаряну, Тюкавину, Грулеву и другим футболистам сейчас от 17 до 21, скоро они будут ведущими игроками в России, на них будет строиться русский футбол.

Есть ли шанс, что через несколько лет в России появятся свои Модричи и Буффоны? Не то что шанс - это произойдет обязательно, не сомневаюсь", - сказал Милутинович.

Отметим, что Милутинович имеет большой опыт работы с ведущими европейскими клубами и звездными игроками. В частности, он сотрудничал с Лукой Модричем и Джанлуиджи Буффоном.

Источник: Sport24

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Теги: Динамо
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