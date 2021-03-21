Милутинович заявил, что новая система работы с молодыми игроками, которую намерены применить в "Динамо", изменит российский футбол. Также он рассказал, через сколько лет данная система принесет результат.
"Мы будем воспитывать молодых игроков по новой системе, и она точно изменит российский футбол. Через сколько лет она даст результат? Любому серьезному проекту, как в футболе, так и в бизнесе, нужно три года, чтобы все заработало. Захаряну, Тюкавину, Грулеву и другим футболистам сейчас от 17 до 21, скоро они будут ведущими игроками в России, на них будет строиться русский футбол.
Есть ли шанс, что через несколько лет в России появятся свои Модричи и Буффоны? Не то что шанс - это произойдет обязательно, не сомневаюсь", - сказал Милутинович.
Отметим, что Милутинович имеет большой опыт работы с ведущими европейскими клубами и звездными игроками. В частности, он сотрудничал с Лукой Модричем и Джанлуиджи Буффоном.
Источник: Sport24
"Намекну Луке, что в России его ждут!" Сербский профессор высказался о возможном переходе Модрича в "Динамо"
Сербский профессор из "Динамо": наша новая система воспитания молодых игроков точно изменит российский футбол
Сербский профессор Андрея Милутинович, зимой ставший куратором научно-спортивного направления в "Динамо", высказался о новой системе работы с молодыми игроками московского клуба.
Фото: "Динамо"
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