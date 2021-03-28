Тихонов: "Спартак" играет ярче всех в РПЛ. Он единственный конкурент "Зенита"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов заявил, что "красно-белые" - единственный конкурент "Зенита" в борьбе за чемпионство.
Фото: "Спартак"
Тихонова спросили, согласен ли он, что в весенней части чемпионата России "Спартак", возможно, играет ярче остальных команд РПЛ.

"Не "возможно", а так оно и есть. По той игре, которую показывает "Спартак", - он единственный конкурент "Зениту", - ответил Тихонов.

Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе москвичей 44 очка. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет четыре очка.

Источник: Sport24

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Теги: Тихонов Спартак Зенит
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