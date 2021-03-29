Фомин заявил, что собирается получить водительские права. Также он рассказал, что пока пользуется такси.
"У меня и прав еще нет. Но хочу их получить, чтобы водительский стаж хотя бы шел. А о машине пока действительно не думал. Езжу на такси. Живу в Химках, 15-20 минут — и я на базе в Новогорске", - заявил Фомин.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Фомин поучаствовал в 23 матчах, забил пять голов и сделал три результативные передачи.
"Динамо" на данный момент пребывает на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 39 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Фомин заявил о готовности стать лидером "Динамо"
Фомин: о машине пока не думал, езжу на такси
Полузащитник "Динамо" и сборной России Даниил Фомин рассказал, что у него нет личного автомобиля и водительских прав.
Фото: "Чемпионат"
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