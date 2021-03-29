Фомин заявил, что готов стать лидером "Динамо". По словам игрока, ему уже 24 года, пора раскрываться в качестве ведущего футболиста команды. Также Фомин рассказал об атмосфере в "Динамо".
"24 года уже, самый старший в атакующей группе игроков, пора раскрываться. У нас молодая команда, нужно брать на себя ответственность, больше разговаривать с молодыми ребятами. Они у нас супер — классные, адекватные. В "Динамо" вообще дружная команда, веселая, озорная. Но, когда идет рабочий разговор, я и с Антоном Шуниным могу на повышенных тонах поговорить. На эмоциях, конечно", - заявил Фомин.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Фомин провел 23 матча, забил пять голов и сделал три результативные передачи. "Динамо" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 39 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Фомин заявил о готовности стать лидером "Динамо"
Хавбек "Динамо" и сборной России Даниил Фомин высказался о лидерской роли в московском клубе.
Фото: "Динамо"
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