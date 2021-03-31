"С чего вы взяли, что контракт Эль-Кабира заканчивается в этом сезоне? Он до лета 2022 года. Я и рад бы не продлить. Отман больше болеет, чем играет. Сидит и лечится. Сам был бы не против, если бы у него заканчивался контракт.
С удовольствием продали бы его летом, но руководители других клубов посмотрят на статистику и увидят, что человек не играет, а только болеет… И что? Себе такого в команду я бы не взял", - приводит слова Иванова Sport24.
Напомним, что Эль-Кабир перешел в "Урал" в январе 2018 года из шведского "Юргордена". Сделка обошлась екатеринбургскому клубу в 600 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 29-летний голландский хавбек принял участие в 14-и матчах, в которых отличился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 млн евро.
"С удовольствием продали бы его летом". Президент "Урала" жестко раскритиковал Эль-Кабира
Президент "Урала" Григорий Иванов жестко раскритиковал полузащитника команды Отмана Эль-Кабира из-за большого количества травм.
Фото: ФК "Урал"
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