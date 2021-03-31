Газизов отреагировал на слухи о том, что приглашал в "Спартак" тренера "Зенита" на место Тедеско

"Кто-то пишет, что я хотел назначить Вильяма де Оливейру вместо Тедеско? Давайте смеяться не будем. Это неправда", - приводит слова Газизова Sport24.
Ранее появилась информация, согласно которой назначение Оливейры не состоялось только потому, что Вильям отказался возглавить "Спартак".
Напомним, что Газизов занял пост генерального директора красно-белых летом прошлого года, а в начале декабря покинул клуб. На данный момент функционер занимает аналогичную должность в "Уфе".
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Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в "Спартаке", опроверг информацию о том, что он хотел назначить наставником красно-белых Вильяма де Оливейру, работающего ассистентом Сергея Семака в "Зените".
Фото: ФК "Спартак"
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