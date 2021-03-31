Газизов отреагировал на слухи о том, что приглашал в "Спартак" тренера "Зенита" на место Тедеско

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в "Спартаке", опроверг информацию о том, что он хотел назначить наставником красно-белых Вильяма де Оливейру, работающего ассистентом Сергея Семака в "Зените".

Фото: ФК "Спартак"