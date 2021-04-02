В "Зените" подтвердили информацию об уходе спортивного директора команды Рибалты в апреле

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко сообщил, что спортивный директор команды Хавьер Рибалта уйдет из команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Информация соответствует действительности. Контракт Рибалты заканчивается в конце этого сезона, но он попросил отпустить его раньше - в апреле. Что касается позиции спортивного директора, то в "Зените" есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем. Имя следующего главы спортивного департамента вы скоро узнаете", - сказал Макаренко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет петербургский клуб.

Хавьер Рибалта работает в "Зените" с 2018 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

"Зенит" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги идет на первом месте в турнирной таблице. Команда Семака в 23-х матчах набрала 48 очков и опережает "Спартак", который идет на втором месте, на 4 очка.

Ближайший матч "сине-бело-голубые" проведут 5 апреля. В рамках 24-го тура РПЛ "Зенит" примет подмосковные "Химки". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Зенит Рибалта
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