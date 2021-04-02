Сайманов заявил, что "Бавария" не обращалась к представителям "Рубина" по вопросу трансфера Кварацхелии. Также он отказался называть сумму, за которую казанцы согласились бы продать игрока.
"Из "Баварии" по Хвиче к нам никто не обращался. За сколько бы я продал Хвичу? Не хочу называть цифру, это я буду обсуждать с клубами, заинтересованными в нем. В этом деле нельзя делать фальстарт", - сказал Сайманов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Бавария" интересуется Кварацхелией.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ 20-летний Кварацхелия провел 20 матчей, забил три гола и сделал восемь результативных передач.
Источник: Sport24
Гендиректор "Рубина" прокомментировал информацию об интересе "Баварии" к Кварацхелии
Гендиректор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал данные СМИ об интересе "Баварии" к полузащитнику казанской команды Хвиче Кварацхелии.
Фото: РПЛ
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