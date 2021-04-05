Источник: Жиго прошел дополнительное медобследование, он может пропустить матч с "Локомотивом"
Защитник "Спартака" Самуэль Жиго прошел дополнительное медицинское обследование после матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2).
По данным источника, у Жиго выявлено сотрясение мозга средней степени. Пока игроку нужен полный покой. Участие Жиго в матче с "Локомотивом" под вопросом.
Отметим, что матч 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" пройдет 11 апреля.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Жиго принял участие в 21 матче и забил три гола. "Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе москвичей 47 очков. "Красно-белые" отстают от лидирующего "Зенита" на одно очко, при этом у петербуржцев есть игра в запасе.
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Защитник "Спартака" Жиго получил сотрясение мозга в игре с "Ростовом"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!