Газизов рассказал, кто будет готовить "Уфу" к матчу Кубка России с "Ахматом"

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, кто будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче четвертьфинала Кубка России с "Ахматом".

Фото: "Уфа"