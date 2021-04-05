Газизов сообщил, что исполнять обязанности наставника "Уфы" будет Николай Сафрониди. По его словам, башкирский клуб определится с новым главным тренером команды после матча с "Ахматом".
"На матч в Грозном команду выведет помощник тренера Николай Афанасьевич Сафрониди. Команде уже объявлено, уже тренировку сегодня провели. Пока вот так. После игры в Грозном будет какая-то информация", - сказал Газизов.
Отметим, что матч "Ахмат" - "Уфа" пройдет 7 апреля.
Напомним, что ранее Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы". Он ушел в отставку после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4).
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России (14 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Уфа" намерена назначить на пост главного тренера Стукалова из "Велеса"
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Газизов рассказал, кто будет готовить "Уфу" к матчу Кубка России с "Ахматом"
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, кто будет исполнять обязанности главного тренера команды в матче четвертьфинала Кубка России с "Ахматом".
Фото: "Уфа"
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