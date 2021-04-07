Как сообщил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", Жиго вернулся к тренировкам, он занимается по индивидуальной программе. Участие игрока в матче 25-го тура РПЛ с "Локомотивом" под вопросом.
"Жиго сегодня приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Его участие в матче в воскресенье пока под большим вопросом", - сказал Фетисов.
Напомним, что Жиго был заменен по ходу матча 24-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:2). Впоследствии игрок прошел медобследование, выяснилось, что у него сотрясение мозга средней степени.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России 27-летний Жиго провел 21 матч и забил три гола.
"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 47 очков. Отставание от "Зенита" составляет четыре балла. 11 апреля "красно-белые" встретятся в гостях с "Локомотивом" в матче 25-го тура РПЛ.
Источник: Спорт-Экспресс
Жиго приступил к тренировкам по индивидуальной программе
В "Спартаке" рассказали о состоянии защитника Самуэля Жиго, получившего сотрясение мозга.
Фото: "Спартак"
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