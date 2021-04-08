Сообщается, что игроки "оружейников" Гиа Григалава и Гурам Аджоев накинулись на сотрудников тренерского штаба московского клуба.
"Они обещали им "проломить головы", - приводит слова очевидца "Чемпионат".
Отмечается, что конфликт вскоре был погашен — игроков оттащили от тренеров.
Напомним, что ЦСКА одержал волевую победу над тульским "Арсеналом" (2:1) в матче 1/4 финала Кубка России. Авторами забитых мячей в составе "армейцев" стали Вадим Карпов и Марио Фернандес. У "Арсенала" отличился Евгений Луценко.
ЦСКА вышел в полуфинал Кубка России, обыграв "Арсенал"
СМИ: футболисты "Арсенала" набросились на тренеров ЦСКА, угрожая "проломить головы"
После четвертьфинального матча Кубка России между "Арсеналом" и ЦСКА (1:2) в подтрибунном помещении Центрального стадиона произошёл конфликт между футболистами тульской команды и тренерами "армейцев".
Фото: ПФК "Арсенал" Тула
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