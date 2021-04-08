Мусаев заявил, что считает назначение Гончаренко хорошим вариантом для "Краснодара". По его словам, команды белорусского специалиста показывали атакующий футбол, а ЦСКА агрессивно прессинговал.
"Считаю, что это отличный выбор "Краснодара". Команды Гончаренко играли в атаку, ЦСКА был агрессивен в прессинге. Мне нравились взаимодействия ЦСКА в финальной трети, как остро играли вперед, находили свободные зоны. У нас равный баланс в личных встречах, а самым сложным в матчах с ЦСКА Гончаренко было противодействие их прессингу", - сказал Мусаев.
Он добавил, что Гончаренко сильно погружен в работу и пожелал новому тренеру "Краснодара" удачи.
"Видно, что Гончаренко очень погружен в работу, у него интересные идеи. Желаю ему удачи, буду переживать", - заявил Мусаев.
Напомним, что Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара" после поражения от "Ахмата" со счетом 0:5 в матче 24-го тура РПЛ. Вскоре после этого должность наставника "быков" занял Гончаренко, в прошлом месяце ушедший из ЦСКА.
Отметим, что на данный момент "Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (34 очка).
Источник: Sports.ru
Мусаев рассказал о разговоре с Галицким после поражения "Краснодара" от "Ахмата" со счетом 0:5
Мусаев: Гончаренко - отличный выбор "Краснодара". Его команды играли в атаку, ЦСКА агрессивно прессинговал
Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался о назначении на пост главного тренера "быков" Виктора Гончаренко, ранее работавшего с ЦСКА.
Фото: ЦСКА
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