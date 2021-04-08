- Галицкий сказал, что неправильно принимать всю ответственность на себя, потому что клуб отвечает за комплектование состава, футболисты тоже в ответе за происходящее, а я должен работать дальше. Я ответил, что с тем эмоциональным состоянием, которое сейчас есть у "Краснодара", будет очень трудно что-то исправить. "Краснодар" не имеет права проигрывать 1:6 и 0:5 - после такого должен приходить другой человек, - передает слова Мусаева Sports.ru.
В матче 24 тура Российской премьер-лиги "Краснодар" уступил на своем поле "Ахмату" со счетом 0:5. После этой игры главный тренер "быков" Мурад Мусаев подал в отставку, которая на следующий день была официально принята руководством клуба. Чуть ранее, во встрече 21 тура РПЛ со "Спартаком" черно-зеленые потерпели выездное поражение со счетом 1:6.
Успех и трагедия Мурада Мусаева. Главный тренер "Краснодара" ушел в отставку ровно через 3 года после назначения
Мусаев рассказал о разговоре с Галицким после поражения "Краснодара" от "Ахмата" со счетом 0:5
Экс-главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, как протекал его разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким после поражения 0:5 в матче с "Ахматом".
Фото: ФК "Краснодар"
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