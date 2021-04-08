Мусаев рассказал о разговоре с Галицким после поражения "Краснодара" от "Ахмата" со счетом 0:5

Экс-главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, как протекал его разговор с владельцем клуба Сергеем Галицким после поражения 0:5 в матче с "Ахматом".

Фото: ФК "Краснодар"