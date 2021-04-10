"Сейчас дважды в неделю я приезжаю на стадион "Локомотив": дочь занимается гимнастикой в зале, где тренируются молодые футболисты и где висят фотографии важных для истории "Локомотива" моментов.
И один из самых больших плакатов – с игры "Локомотива" и "Спартака" летом 2007 года, когда я сделал хет-трик, но мы уступили 3:4 после гола Асатиани на последней минуте. Так что я регулярно вижу счастливых фанатов "Локо", пропускающего Плетикосу и сразу вспоминаю тот день", - отметил Павлюченко.
Напомним, что Павлюченко выступал за "Спартак" в 2003-2008 годах. В 2012-2015 годах он являлся игроком "Локомотива".
Отметим, что сегодня, 11 апреля, "Локомотив" примет "Спартак" в матче 25-го тура чемпионата России. "Железнодорожники" занимают третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Спартак" идет вторым, в активе команды Доменико Тедеско 47 баллов.
Источник: Чемпионат
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Павлюченко: я регулярно вижу счастливых фанатов "Локо" и пропускающего Плетикосу
Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Роман Павлюченко вспомнил о ярком матче "красно-белых" и "железнодорожников" в 2007 году.
Фото: soccernews.ru
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