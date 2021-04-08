Билялетдинов заявил, что ожидает увидеть голы в матче "Локомотива" и "Спартака". При этом, по его словам, встреча, вероятно, завершится вничью.
"Голы, думаю, увидим. Мне кажется, если игра будет открытой, то кто-нибудь из соперников победит с разницей в один-два мяча. Может, и больше. При закрытой игре может быть ничейный результат. Или же победа в один мяч. Мне же кажется, что будет ничья", - сказал Билялетдинов.
Отметим, что матч "Локомотив" - "Спартак" пройдет 11 апреля и начнется в 19.00 мск.
"Локомотив" набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" идет вторым с 47 баллами в активе. От лидирующего "Зенита" "красно-белых" отделяют четыре очка.
Источник: Матч ТВ
Динияр Билялетдинов высказался об интересе "Боруссии" к Ларссону
Динияр Билялетдинов: мне кажется, что в матче "Локомотив" - "Спартак" будет ничья
Экс-игрок "Локомотива" и "Спартака" Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче 25-го тура РПЛ, в котором "железнодорожники" примут "красно-белых".
Фото: FK Trakai
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