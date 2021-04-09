Червиченко заявил, что "Спартак" и "Локомотив" - равные команды, хорошо выступающие нынешней весной. Также он отметил проблемы "Спартака" в защите. Вместе с тем у "красно-белых" более качественная атака по сравнению с "Локомотивом", добавил Червиченко.
"В целом это две равные команды, которые весной хорошо преобразились и здорово действуют. Разве что у спартаковцев больше проблем с обороной. В этом смысле команда уступает "Локомотиву". Особенно будет сложно, если из-за травмы не сыграет Самуэль Жиго. Однако при этом "Спартак" имеет лучший подбор атакующих игроков и в нападении действует более мощно. В общем, команды со своими плюсами и минусами, так что трудно сказать, у кого больше шансов на успех", - заявил Червиченко.
Отметим, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 11 апреля. Встреча начнется в 19.00 мск.
"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" - четыре балла. "Локомотив" - третий (43 очка).
Источник: Известия
Динияр Билялетдинов: мне кажется, что в матче "Локомотив" - "Спартак" будет ничья
Червиченко: у спартаковцев больше проблем с обороной, чем у "Локо". При этом у "Спартака" лучше подбор атакующих игроков
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура РПЛ, в котором "красно-белые" сыграют в гостях с "Локомотивом".
Фото: "Матч ТВ"
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