Червиченко: у спартаковцев больше проблем с обороной, чем у "Локо". При этом у "Спартака" лучше подбор атакующих игроков

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура РПЛ, в котором "красно-белые" сыграют в гостях с "Локомотивом".
Фото: "Матч ТВ"
Червиченко заявил, что "Спартак" и "Локомотив" - равные команды, хорошо выступающие нынешней весной. Также он отметил проблемы "Спартака" в защите. Вместе с тем у "красно-белых" более качественная атака по сравнению с "Локомотивом", добавил Червиченко.

"В целом это две равные команды, которые весной хорошо преобразились и здорово действуют. Разве что у спартаковцев больше проблем с обороной. В этом смысле команда уступает "Локомотиву". Особенно будет сложно, если из-за травмы не сыграет Самуэль Жиго. Однако при этом "Спартак" имеет лучший подбор атакующих игроков и в нападении действует более мощно. В общем, команды со своими плюсами и минусами, так что трудно сказать, у кого больше шансов на успех", - заявил Червиченко.

Отметим, что матч "Локомотив" - "Спартак" состоится 11 апреля. Встреча начнется в 19.00 мск.

"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 47 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" - четыре балла. "Локомотив" - третий (43 очка).

Источник: Известия

Динияр Билялетдинов: мне кажется, что в матче "Локомотив" - "Спартак" будет ничья

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Червиченко Спартак Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"ЦСКА выпал самый сложный вариант из всех возможных!" Олич - о жеребьевке Кубка России
Источник: Мусаев может возглавить "Краснодар-2", у него есть и другие предложения
Карпов стал самым молодым забившим за ЦСКА защитником с 1936 года
Стали известны пары 1/2 финала Кубка России 8
Сарри отклонил предложение стать тренером Кокорина в "Фиорентине" 7
Игнашевич рассказал, какую ошибку он допустил при подготовке "Торпедо" к возобновлению сезона 1
Форвард "Крыльев" Сергеев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны "Локомотива" 3
"Локомотив" показал, что осталось за кадром кубкового матча с "Сочи" (видео)
На дерби "Локомотив" - "Спартак" проданы все билеты 3
"Спартак" и ЦСКА интересуются атакующим полузащитником "Палмейраса" Вейге 4
Кокорин тренируется по индивидуальной программе, он может пропустить ближайшие матчи "Фиорентины" 4
Актриса фильмов для взрослых рассказала, что предоставляла эскорт-услуги трем игрокам "МЮ" 5
Де Пауль, которым интересовался "Зенит", может перейти в "Атлетико"
Захарян, пропустивший матч с "Крыльями", готовится к игре с "Уралом" в общей группе 2
Слуцкий: "Ростов" - очень сильная команда. Нас ждет тяжелая игра за "шесть очков"
В РФС подтвердили факт перепалки после матча "Арсенал" - ЦСКА. Есть видеозапись 3
Давиташвили: "Ротор" серьезно готовится к ЦСКА
Зидан: не хотел бы, чтобы это было последнее Класико Месси. Пусть остается в "Барселоне"
Мусаев - о Галицком-тренере: мы обсуждали с ним эти разговоры, только смеялись 2
Червиченко: у спартаковцев больше проблем с обороной, чем у "Локо". При этом у "Спартака" лучше подбор атакующих игроков 1
Аленичев: никогда не буду тренером "Зенита" и ЦСКА. Ни при каких условиях! 20
Защитник ЦСКА Магнуссон, порвавший ахиллово сухожилие, успешно прооперирован 6
Трансферная стоимость Головина выросла на 4 млн евро. Александр возглавляет рейтинг самых дорогих российских игроков 5
Губерниев: Дзюба - краеугольный камень сборной России, хотим мы этого или нет 14
Карпин высказался о шансах "Спартака" на чемпионство 1
"Видимо, они обиделись". Газизов прокомментировал обращение Кашшаи в комитет по этике 2
Газизов высказался о назначении Стукалова главным тренером "Уфы"
Источник: "Спартак" претендует на защитника "Беневенто" Кальдиролу 7
Бистрович: планирую вернуться в ЦСКА и бороться за место в основе 6
Официально: Стукалов назначен главным тренером "Уфы" 1
Все новости
-