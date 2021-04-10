Сантосу напомнили, что в "Сочи" немало игроков, ранее выступавших в "Зените". Бразилец заявил, что этих футболистов, возможно, будет мотивировать желание вернуться в петербургский клуб.
"Уверен, это всегда особые чувства для игрока, когда он встречается со своим бывшим клубом. В голове невольно проскакивает желание доказать, что ты не хуже тех, кто остался в "Зените". Еще мотивация, возможно, когда-нибудь вернуться в "Зенит". Ведь он гранд российского футбола, номер один в стране", - сказал Сантос.
Отметим, что матч "Сочи" - "Зенит" пройдет сегодня, 11 апреля. Встреча начнется в 16.30 мск.
"Сочи" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ (40 очков). "Зенит" - лидер чемпионата (51 балл).
Источник: Матч ТВ
Дуглас Сантос: чувствую, что в "Зените" я вырос как игрок
Дуглас Сантос: возможно, игроков "Сочи" будет мотивировать желание вернуться в "Зенит"
Защитник "Зенита" Дуглас Сантос высказался о мотивации игроков "Сочи" на матч с петербуржцами в 25-м туре РПЛ.
Фото: "Зенит"
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