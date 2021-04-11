"Мы будем подавать протест в РФС на судейство в матче. Два момента - две руки в штрафной "Локомотива", - сказал директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.
Напомним, что во втором тайме матча "Локомотив" - "Спартак" мяч попал в руку защитника "железнодорожников" Пабло. Главный арбитр этого матча Кирилл Левников после консультаций с ВАР принял решение не ставить пенальти.
"Локомотив" в центральном матче 25-го тура РПЛ на своем поле обыграл "Спартак" (2:0). Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард "Локомотива" Франсуа Камано после. В компенсированное к первому тайму время Смолов удвоил преимущество "железнодорожников", забив со штрафного.
"Спартак" остался на втором месте, имея в активе 47 очков. Отставание от "Зенита", который идет на первом месте, теперь составляет 7 очков.
Источник: ТАСС
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"Спартак" подаст протест на судейство в игре с "Локомотивом"
Московский "Спартак" остался недоволен работой судей на матче 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"
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