"Хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее". Малафеев - об инциденте между игроком и фанатами "Спартака"

Напомним, ранее стало известно, что делегат матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) зафиксировал оскорбительные выкрики со стороны фанатов "красно-белых" в адрес Гильерме.
"Говорят, что эмоциональность Гильерме была обусловлена расистскими выкриками в его сторону. Если это так, то такую эмоциональность Маринато можно понять. Любые оскорбления непозволительны. Тем более касающиеся расы, вероисповедания, национальности и так далее.
Маринато — сильный игрок и, напомню, он вратарь сборной России по футболу. Я хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее!" - сказал Малафеев.
Отметим, что "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. "Спартак" пребывает на втором месте (47 баллов).
Источник: Sport24
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Экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев высказался в поддержку голкипера "Локомотива" Гильерме.
Фото: "Локомотив"
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