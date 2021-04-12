"Спартак": Левников нарушил регламент, пустив Сухину в судейскую

Напомним, что красно-белые в понедельник опубликовали на клубном сайте видеосюжет с появлением Сухины в Судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "железнодорожниками" (0:2).
"Главный судья матча Кирилл Левников и другие официальные лица не предприняли действий, направленных на пресечение появления Станислава Сухины в судейской. Арбитр должен сразу же сообщить делегату о любых инцидентах произошедших до, во время и по окончании матча, в том числе о случаях оказания прямого или косвенного воздействия на судейскую бригаду.
"Спартак" считает, что случившееся является грубейшим нарушением норм регламента и статей дисциплинарного кодекса арбитра и инспектора РФС со стороны Кирилла Левникова. Клуб просит разобраться в произошедшем и рассмотреть вопрос о квалификации действий главного судьи и применить к нему меры дисциплинарной ответственности", - приводит слова Фетисова "Р-Спорт".
Напомним, что ранее в понедельник "Спартак" направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой дать оценку трем решениям арбитров. По мнению московского клуба, на 44-й минуте встречи защитник "Локомотива" Александр Сильянов ударил по ноге полузащитника красно-белых Квинси Промеса в штрафной площади "железнодорожников". Также "Спартак" считает, что рефери должен был назначить 11-метровый удар в ворота красно-зеленых на 57-й и 87-й минутах за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова.
Источник: "Спартак" готовит обращение в СК и КДК по поводу нахождения сотрудника "Локо" в судейской перед матчем
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Глава департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов высказался о ситуации с начальником команды "Локомотив" Станиславом Сухиной.
Фото: ФК "Локомотив"
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