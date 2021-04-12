Напомним, что "Спартак" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "железнодорожников" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС. Если просьба красно-белых будет удовлетворена, то "Локо" может быть наказан техническим поражением, а Сухина - пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на 500 тысяч рублей.
"Доказать такое воздействие, конечно, будет достаточно тяжело, если только непосредственные участники разговора не расскажут его подробности. Применять такие серьезные санкции как техническое поражение и отстранение от футбольной деятельности будут с осторожностью.
Юридически, решение не зависит от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно это будет служить доказательством не в его пользу. Арбитры же оценивают доказательства по своему усмотрению", - приводит слова юриста "Чемпионат".
Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:0.
Согласно регламенту РПЛ, "Локомотиву" могут присудить поражение в матче со "Спартаком"
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Источник: "Спартак" готовит обращение в СК и КДК по поводу нахождения сотрудника "Локо" в судейской перед матчем
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Юрист высказался о возможном присуждении "Локомотиву" поражения в матче со "Спартаком"
Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики Clever Consul, рассказала, в каком случае "Локомотиву" присудят техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
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