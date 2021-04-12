Юрист высказался о возможном присуждении "Локомотиву" поражения в матче со "Спартаком"

Анна Анцелиович, руководитель спортивной практики Clever Consul, рассказала, в каком случае "Локомотиву" присудят техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"
Напомним, что "Спартак" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза с просьбой рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды "Локомотив" Станислава Сухины как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника "железнодорожников" к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС. Если просьба красно-белых будет удовлетворена, то "Локо" может быть наказан техническим поражением, а Сухина - пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, и оштрафован на 500 тысяч рублей.

"Доказать такое воздействие, конечно, будет достаточно тяжело, если только непосредственные участники разговора не расскажут его подробности. Применять такие серьезные санкции как техническое поражение и отстранение от футбольной деятельности будут с осторожностью.

Юридически, решение не зависит от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно это будет служить доказательством не в его пользу. Арбитры же оценивают доказательства по своему усмотрению", - приводит слова юриста "Чемпионат".

Встреча между "Локомотивом" и "Спартаком" завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:0.

Согласно регламенту РПЛ, "Локомотиву" могут присудить поражение в матче со "Спартаком"

"Спартак": Левников нарушил регламент, пустив Сухину в судейскую

Источник: "Спартак" готовит обращение в СК и КДК по поводу нахождения сотрудника "Локо" в судейской перед матчем

Сотрудник "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем со "Спартаком" (видео)

В РФС пообещали рассмотреть появление сотрудника "Локо" в судейской перед матчем со "Спартаком"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Локомотив Спартак Сухина
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Юрист высказался о возможном присуждении "Локомотиву" поражения в матче со "Спартаком" 8
Карпов: при Оличе тренировочный процесс в ЦСКА изменился в лучшую сторону 2
Пономарев: пока игра ЦСКА – на «четверку» с минусом. Класс не чувствуется, даже Влашич не блистал эксклюзив
Гогуа: я хотел бы вернуться в ЦСКА 2
Эджуке признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Ротор"
Согласно регламенту РПЛ, "Локомотиву" могут присудить поражение в матче со "Спартаком" 20
Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с контрактами Васина и Дзагоева
Масалитин: в плане организации игры ЦСКА пока не впечатляет. Команда просто мучается 2 эксклюзив
"Спартак": Левников нарушил регламент, пустив Сухину в судейскую 5
Источник: "Спартак" готовит обращение в СК и КДК по поводу нахождения сотрудника "Локо" в судейской перед матчем 23
Олич прокомментировал победу ЦСКА над "Ротором"
Тренер "Ротора": в эпизоде с голом ЦСКА вратарь был закрыт игроками, он не видел момент удара
Погребняк - о возможном вызове в сборную России: всему свое время 4
При Оличе заиграл даже Эджуке. ЦСКА легко разобрался с "Ротором" 2
ЦСКА одержал три победы подряд после назначения Олича 8
Источник: Тюкавин в 2019-м мог перейти в "Зенит", но остался в "Динамо" 4
ЦСКА обыграл "Ротор" и вплотную приблизился к "Спартаку" 27
Грубая ошибка вратаря "Ротора" привела к голу Эджуке (видео)
Орлов: если бы у "Сочи" был еще один голеадор, "Зенит" мог бы и проиграть 3
"Локомотив" показал атмосферное видео о победном матче со "Спартаком"
СМИ: "Ювентус" интересуется Шомуродовым и Кварацхелией 3
В РФС пообещали рассмотреть появление сотрудника "Локо" в судейской перед матчем со "Спартаком" 4
Сотрудник "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем со "Спартаком" (видео) 36
Новый рекорд "Крыльев", 33-й гол Сергеева и вылет "Шинника". Обзор 36-го тура ФНЛ 3
Гол Сергеева позволил "Крыльям Советов" обыграть "Волгарь"
"Хочу поддержать Гильерме и пожелать ему быть еще сильнее". Малафеев - об инциденте между игроком и фанатами "Спартака" 2
РФС утвердил дату полуфинальных матчей Кубка России и место проведения финала
Глушаков заявил, что надеется вернуться на поле до конца нынешнего сезона
Уткин: игра с "Локо" показывает, что не надо уговаривать Тедеско оставаться в "Спартаке" 5
ЦСКА - "Ротор". Рондон и Эджуке сыграют в атаке "армейцев" с первых минут 4
Все новости
-