"Мы в футбольном клубе "Локомотив" удивлены высказываниями одного из руководителей ФК "Спартак". По сути, апеллируя к тому, что Гильерме якобы провоцировал болельщиков красно-белых, наш коллега смещает акценты и фактически оправдывает то, к чему в современном мире нет оправдания. Получается, что сотрудник из числа руководящего состава такой мощной организации, как "Спартак", вместо осуждения дискриминации по национальному и расовому признаку фактически одобряет такое поведение своих болельщиков и потакает расизму", - сказал Бедарев.
Ранее, директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов накануне сообщил, что в клубе имеется видеозапись, на которой голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме провоцирует болельщиков "красно-белых" в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги.
Игра 25-го тура Российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" закончилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. Голы в первом тайме забили форварды "Локомотива" Франсуа Камано и Федор Смолов. "Красно-белые" весь второй тайм проводили в меньшинстве, после удаления в конце первой половины защитника команды Айртона.
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В запасе команды Марко Николича 46 очков. "Спартак" пребывает на втором месте в таблице. "Красно-белые" набрали 47 баллов и отстают от лидирующего "Зенита" на семь очков.
В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против "Ростова" (10 апреля, 16:30 мск). "Спартак" 11 апреля на своем поле примет "Уфу". Стартовый свисток в этом матче будет дан в 19:00 мск.
Источник: Sport24
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"Локомотив" отреагировал на сообщение "Спартака" о провокациях Гильерме
Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев прокомментировал информацию, что у "Спартака" есть видео, где вратарь "железнодорожников" Гильерме провоцирует болельщиков "красно-белых".
Фото: ФК "Локомотив"
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