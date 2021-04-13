"Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с "Локомотивом" для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляют опубликованное в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция "Локомотива", а додумки журналистов.
Хорошо бы, если "Локомотив" предоставил на КДК полную съемку с камер видео-наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую", - сказал Фетисов.
Ранее сегодня появилось видео, на котором запечатлено, как в судейскую комнату в ходе матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) заходит человек, похожий на начальника "красно-белых" Василия Козловцева. В соответствии с регламентом, никто из представителей команд ни до, ни во время, ни после игры заходить в судейскую комнату не может.
"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 47 очков после 25-ти матчей. От первого места, которое занимает "Зенит", москвичи отстают на 7 очков. В 26-м туре Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет против "Уфы". Матч пройдет 18 апреля и начнется в 19:00 мск.
На сегодняшнем заседании КДК РФС принял решение дисквалифицировать вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме на два матча Российской Премьер-лиги и оштрафовать его на 50 тыс рублей за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака".
Московский "Спартак" был наказан проведением одного матча без зрителей условно и оштрафован на 500 тыс рублей за расистские кричалки в адрес Гильерме.
Рассмотрение "дела Сухины" пройдет в пятницу, 16 апреля.
Источник: Чемпионат
Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео)
Гильерме дисквалифицировали, решения Левникова верные, дело Сухины отложили до пятницы. Итоги заседаний КДК и ЭСК
В "Спартаке" подтвердили, что начальник команды заходил в судейскую комнату на "РЖД Арене"
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал видео, на котором человек, похожий на начальника "красно-белых" заходит в судейскую комнату на "РЖД Арене".
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!