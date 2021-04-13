В "Спартаке" подтвердили, что начальник команды заходил в судейскую комнату на "РЖД Арене"

Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал видео, на котором человек, похожий на начальника "красно-белых" заходит в судейскую комнату на "РЖД Арене".
Фото: ФК "Спартак"
"Увидев выложенное видео, я только что связался с Козловцевым. Он действительно заходил в судейскую после окончания матча с "Локомотивом" для передачи кода подтверждения протокола. Меня удивляют опубликованное в СМИ не закавыченная информация, из чего я делаю вывод, что это не позиция "Локомотива", а додумки журналистов.

Хорошо бы, если "Локомотив" предоставил на КДК полную съемку с камер видео-наблюдений: до начала матча и вплоть до конца игры и отъезда команд со стадиона, чтобы мы могли посмотреть, сколько раз Станислав Сухина заходил в судейскую", - сказал Фетисов.

Ранее сегодня появилось видео, на котором запечатлено, как в судейскую комнату в ходе матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) заходит человек, похожий на начальника "красно-белых" Василия Козловцева. В соответствии с регламентом, никто из представителей команд ни до, ни во время, ни после игры заходить в судейскую комнату не может.

"Спартак" занимает второе место в таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 47 очков после 25-ти матчей. От первого места, которое занимает "Зенит", москвичи отстают на 7 очков. В 26-м туре Российской Премьер-лиги "Спартак" сыграет против "Уфы". Матч пройдет 18 апреля и начнется в 19:00 мск.

На сегодняшнем заседании КДК РФС принял решение дисквалифицировать вратаря "Локомотива" Маринато Гильерме на два матча Российской Премьер-лиги и оштрафовать его на 50 тыс рублей за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Спартака".

Московский "Спартак" был наказан проведением одного матча без зрителей условно и оштрафован на 500 тыс рублей за расистские кричалки в адрес Гильерме.

Рассмотрение "дела Сухины" пройдет в пятницу, 16 апреля.

Источник: Чемпионат

Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео)

Гильерме дисквалифицировали, решения Левникова верные, дело Сухины отложили до пятницы. Итоги заседаний КДК и ЭСК

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Спартак Фетисов Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)

Последние новости

Алаба повторил рекорд Рибери по числу игр за "Баварию" для игроков не из Германии
"Порту" в концовке матча вырвал победу у "Челси", но вылетел из Лиги чемпионов
"ПСЖ" уступил "Баварии", но вышел в полуфинал Лиги чемпионов 3
Зидан - о матче с "Ливерпулем": мы прекрасно понимаем, насколько сложно нам будет в ответной игре
Влашич, Малком и Азмун - самые дорогие игроки РПЛ 5
Геркус: я однажды тоже заходил в судейскую
Бывший футболист "Рубина" Вакасо продолжит карьеру в китайском клубе "Шэньчжэнь"
"Только непечатное слово просится". Актер Баринов раскритиковал "Спартак" 1
Кокорин продолжает тренироваться по индивидуальной программе 8
"Будет заявление, будем разбираться". Глава КДК РФС - о визите начальника "Спартака" в судейскую на "РЖД Арене" 2
Гильерме, Глушаков и Погребняк - в сборной 25-го тура РПЛ 1
"Челси" - "Порту". Стартовые составы команд на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
В "Спартаке" подтвердили, что начальник команды заходил в судейскую комнату на "РЖД Арене" 8
"ПСЖ" - "Бавария". Неймар, Мбаппе и Шупо-Мотинг - в стартовых составах команд
Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео) 33
Фетисов - о ситуации с Сухиной: материалов гораздо больше, чем мы выкладываем 12
Гильерме дисквалифицировали, решения Левникова верные, дело Сухины отложили до пятницы. Итоги заседаний КДК и ЭСК 4
"Локомотив" опубликовал заявление в поддержку Гильерме 22
Женская сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 3
Болельщики "Зенита" признали Азмуна лучшим игроком матча с "Сочи"
Червиченко: как из увиденного следует, что Сухина зашел в судейскую перед матчем? Где привязка к дате и времени? 23 эксклюзив
Итальянский журналист — о трансфере Кокорина: это игрок с огромным опытом, которого можно было подписать по доступной цене 4
Червиченко — о дисквалификации Гильерме: полудурки продолжат ходить на стадион провоцировать и оскорблять вратарей 10
Акинфеев обновил рекорд по сыгранным минутам в чемпионатах России 15
"Cпартаку" могли засчитать техническое поражение в матче с "Локомотивом" из-за ситуации с Гильерме 15
Стало известно, почему дело Сухины перенесли на 16 апреля 11
"Спартак" оштрафовали на 500 тысяч и один домашний матч условно за кричалки болельщиков в адрес Гильерме 25
Олич стал пятым тренером ЦСКА, сумевшим выиграть две стартовые игры в чемпионатах России 4
Бывший арбитр ФИФА прокомментировал появление Сухины в судейской комнате 5 эксклюзив
Гильерме дисквалифицировали на две игры по итогам матча со "Спартаком" 26
Все новости
-