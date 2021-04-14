- Я в судейскую не заходил. Видео? Там есть предбанник. Вот в нем я и был. В судейскую не заходил. На двери, в которую я заходил, написано слово "судейская"? Это проблема людей, которые ни из чего пытаются сделать сенсацию. Жареного тут ничего нет. Это обычные протокольные дела. К сожалению, люди у нас часто все переворачивают. Вчера еще написали, что я приехал на КДК, хотя уже несколько дней нахожусь в командировке в Австрии. Буду ли я присутствовать на пятничном заседании КДК? Да, завтра вернусь. На нем надо быть. Поймите, на всех стадионах происходит все то же самое. Только почему-то именно после этого матча решили об этом заговорить. Как-то искусственно создали скандал, - передает слова Сухины "РБ-Спорт".
Напомним, после матча 25 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Спартак", закончившегося победой "железнодорожников" со счетом 2:0, разгорелся скандал. Это произошло после того, как пресс-служба красно-белых опубликовала видеоролик, на котором виден начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина, выходящий из двери с надписью "Судейская". Контрольно-дисциплинарная комиссия планирует рассмотреть этот инцидент на заседании 16 апреля. Ранее Станислав Сухина работал арбитром Российской премьер-лиги и занимал ответственный пост в руководстве судейской организации.
Согласно регламенту РПЛ, "Локомотиву" могут присудить поражение в матче со "Спартаком"
Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео)
Сухина: я в судейскую не заходил. Это обычные протокольные дела
Начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина высказался на тему скандала, связанного с его заходом в судейскую комнату на матче 25 тура РПЛ "Локомотив" - ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
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