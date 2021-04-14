Сухина: с разрешения судей многие заходят в судейскую. Надо посмотреть, что арбитр записал в протокол

Начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина рассказал, зачем заходил в судейскую комнату перед матчем красно-зеленых со "Спартаком" (2:0) в матче 25 тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Разрешила ли мне зайти бригада Кирилла Левникова? Естественно. Если бы судья сам написал в протокол, что я вошел без разрешения, это была бы проблема. Но об этом заговорили только через день. Почему до или сразу после матча этот вопрос никто не поднимал?

- Сколько времени я провел в судейской? Я на время не смотрел. Уверен, остальные заходят туда и тоже не смотрят на время. С разрешения судей многие заходят с протоколами. После игры, например, человек тоже не имеет права заходить. Но зайти посмотреть, что судья записал в протокол, надо. Сейчас все протоколы в электронном варианте? Копию же надо взять. Проверить свой состав и посмотреть состав гостей.

- Все связывают со скандалом мое судейское прошлое, благодаря которому якобы я могу оказывать влияние на арбитров? Похоже на бред, не так ли? Я еще 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать? Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место? - приводит слова Сухины "РБ-Спорт".

Встреча 25 тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0, при этом красно-белые остались недовольны работой главного арбитра матча Кирилла Левникова. После игры произошел скандал: пресс-служба "Спартака" опубликовала видеозапись, на которой начальник команды "Локомотив" Станислав Сухина выходит из двери с надписью "Судейская". Контрольно-дисциплинарная комиссия планирует рассмотреть этот инцидент на заседании в пятницу 16 апреля. Ранее Станислав Сухина работал арбитром Российской премьер-лиги и занимал должность заместителя руководителя судейской организации.

Позднее стало известно, что начальник команды "Спартак" Василий Козловцев также заходил в судейскую комнату на "РЖД-Арене" после матча 25 тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом". Эту информацию подтвердил директор департамента по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

Напомним, что "Локомотив" и "Спартак" ведут борьбу за вторую строчку турнирной таблицы, дающую право на участие в квалификации Лиги чемпионов. Красно-белые впереди на 1 очко - у них 47 турнирных баллов, в то время как у "Локо" 46.

Гильерме дисквалифицировали, решения Левникова верные, дело Сухины отложили до пятницы. Итоги заседаний КДК и ЭСК

В "Спартаке" подтвердили, что начальник команды заходил в судейскую комнату на "РЖД Арене"

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Теги: Локомотив Спартак Сухина
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