— Нет, это не так. "Аякс" не интересуется Кварацхелией. Ни о каких переговорах с "Рубином" речи нет, — цитирует функционера "Евро-футбол.Ру".
20-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне забил четыре гола и отдал восемь голевых передач в 22 матчах чемпионата России. Портал Transfermarkt поднял рыночную стоимость грузина до 15 млн евро.
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Овермарс прокомментировал информацию об интересе "Аякса" к Кварацхелии
Технический директор "Аякса" Марк Овермарс прокомментировал информацию об интересе команды к полузащитнику "Рубина" Хвиче Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
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