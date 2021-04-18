– Наверное, неназначенный пенальти — самый переломный момент. Представьте, вы должны забить, а вам попросту не дают это сделать. Как минимум один пенальти в пользу "Спартака" должны были поставить, – заявил Мелкадзе в интервью для "Чемпионата".
Матч 25-го тура российской Премьер-лиги между "Спартаком" и "Локомотивом" завершился победой подопечных Марко Николича со счетом 2:0. Голами отметились нападающие Франсуа Камано и Федор Смолов.
Следующую игру красно-белые проведут сегодня, 18 апреля, с "Уфой". Встреча состоится на стадионе "Открытие Арена" в 19:00 по московскому времени.
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Мелкадзе: как минимум один пенальти в пользу "Спартака" должны были поставить
Форвард "Ахмата" Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат московскому "Спартаку", поделился мнением о судействе в матче красно-белых с "Локомотивом" (0:2).
Фото: ФК "Ахмат"
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